В Азербайджане учащиеся, окончившие школу с золотой медалью, будут освобождены от выпускных экзаменов.

Как сообщает Report, об этом говорится в новом законопроекте «Об общем образовании».

Согласно статье 13 (Организация общего образования) проекта закона, окончившие школу с золотой медалью учащиеся будут освобождены от выпускных экзаменов, и сдав только один экзамен по специальности, смогут поступить в высшее учебное заведение.

Отметим, что новый законопроект был вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании парламентского комитета по науке и образованию.

Minval.az