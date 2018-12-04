Сегодня исполнилось три года с момента трагедии на морской платформе месторождения «Гюнешли»

4 декабря 2015 года в связи с тяжелыми погодными условиями (ветер до 40 м/с) около 17:40 на глубоководной платформе №10 месторождения «Гюнешли» волны сломали опорную трубу подводного газопровода, в котором давление достигало 110 атмосфер. В результате возник сильный пожар.

В момент пожара на платформе находились 63 рабочих, число спасенных составило 33 человека. Погибли 8 нефтяников, без вести пропали 23.

Minval.az