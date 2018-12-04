Экстрадированный на прошлой неделе из Турции в Азербайджан криминальный авторитет Надир Салифов (Лоту Гули), в настоящее время содержится в Баку под строгим контролем. Согласно последней информации, к нему пускают только очень ограниченный круг людей из его близкого окружения.

Как сообщил газете «Ени Мусават» источник, неизвестно, сколько еще Надир Салифов будет содержаться под домашним арестом. Ни ему, ни его окружению не дают информации по этому поводу.

Напомним, что Надир Салифов был доставлен в Баку неделю назад и помещен под домашний арест. Его экстрадицию осуществил один из высокопоставленных сотрудников полиции.

Н.Салифов был освобожден из тюрьмы в Азербайджане в октябре прошлого года, после того, как отсидел 22,5 года. Он сразу же уехал в Турцию. Но уже более двух месяцев Россия требует его экстрадиции на основании наличия в стране многочисленных жалоб в его отношении. Однако «Лоту Гули» был доставлен в Азербайджан.

Minval.az