Производство бензина стандарта Евро-5 на Бакинском НПЗ имени Гейдара Алиева станет возможным предположительно с начала 2021-го года.

Об этом сказал Trend глава отдела по связям с общественностью азербайджанской госкомпании SOCAR Ибрагим Ахмедов.

«Работы по модернизации дизельного комплекса предполагается завершить к концу 2020-го года, а производство бензина стандарта Евро-5 станет возможным предположительно с начала 2021-го года», — сказал Ахмедов.

По словам главы отдела, модернизация позволит обеспечить внутренний рынок топливом стандарта Евро-5.

«Сюда относится, в первую очередь дизельное топливо. Модернизация позволит также производить бензин стандарта Евро-5 с октановым числом 92-95-98 и другие продукты, что будет реализовано в объеме, соответствующем будущему спросу на рынке», — сказал Ахмедов.

Глава отдела отметил, что ввиду стремительного роста потребления топлива в Азербайджане в последние годы, основной объём производимой продукции предназначен для внутреннего рынка.

Производимая продукция полностью покроет спрос на внутреннем рынке, а оставшиеся объемы будут экспортироваться, добавил Ахмедов.

В настоящее время проводится модернизация Бакинского НПЗ имени Гейдара Алиева, которая будет завершена в 2021 году. После модернизации производственная мощность НПЗ будет увеличена с шести миллионов до восьми миллионов тонн в год, а эксплуатационный срок предприятия увеличится до 2040 года.

Стоимость модернизации Бакинского НПЗ имени Гейдара Алиева оценивается примерно в 2,2 миллиарда долларов.

Minval.az