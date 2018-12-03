Достройкой всех жилых домов обанкротившегося девелопера Urban Group займется компания Crocus Group. Об этом сообщил в интервью РИА «Новости» президент группы Араз Агаларов.

«Мы обычно не участвуем ни в каких конкурсах, а делаем, что поручают. Так вышло и в этот раз. Видимо, в правительстве или администрации обсуждался этот вопрос – как проходила процедура и принималось решение, я не знаю, участия в этом не принимал. Когда на меня вышли с предложением, я согласился. Мы обычно не отказываемся, когда власти нам что-то поручают», – рассказал Агаларов.

Он также уточнил, что контракты уже подписаны, но стоимость строительства объектов Urban Group будет определяться экспертизой. «Нам сейчас выдали авансы, чтобы мы могли начать работать и снять напряжение, которое сегодня присутствует в обществе», – пояснил Агаларов.

По словам главы компании, речь идет о контрактах на достройку 57 домов Urban Group, но план предусматривает достройку всех 68 объектов обанкротившейся компании.

«Пять домов мы достроим уже в этом году – дом номер 6 в ЖК «Митино О2», дома номер 7 в ЖК «Опалиха О3», дом номер 7 в ЖК «Видный город» и дома номер 5 и 6 в ЖК «Солнечная система». У них была самая высокая строительная готовность, под 90%», – сообщил Агаларов.

Minval.az