В понедельник по случаю Международного дня инвалидов в Государственном историко-архитектурном заповеднике «Ичеришехер» в Баку открылась Х Общереспубликанская творческая выставка-ярмарка лиц с ограниченными физическими возможностями. Организатор мероприятия – Министерство труда и социальной защиты населения.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии выставки, посмотрела представленные здесь работы.

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев подробно проинформировал о выставке. Было сообщено, что на трехдневном мероприятии представлены работы свыше 250 лиц с ограниченными физическими возможностями, среди которых – более 1500 картин, вязаных, плетенных, ковровых, гончарно-керамических изделий, образцов резьбы по дереву, различных, предметов быта, художественного шитья. На выставке также организована продажа изделий ручной работы. Цель заключается в финансовой стимуляции творческого труда лиц с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Лейла Алиева встретилась с авторами работ – лицами с инвалидностью и детьми с ограниченными возможностями здоровья, тепло побеседовала с ними.

С.Бабаев отметил, что такие мероприятия, проводимые в целях пропаганды и поддержки в обществе талантов и умений лиц с инвалидностью, повышения общественного внимания к их творческому потенциалу, начали проводиться по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева еще в 1990-х годах. Он напомнил слова великого лидера, сказанные на первом общереспубликанском смотре-конкурсе художественного творчества 30 ноября 1998 года: «Мы должны создать условия для использования каждым человеком его внутренних возможностей, проявления его таланта в обществе». Это нашло практическое подтверждение в социальной политике нашего государства за минувший период. Особая забота Президента Ильхама Алиева позволяет предпринимать значимые шаги для усиления социального обеспечения людей с ограниченными физическими возможностями, расширения возможностей их реабилитации и интеграции в общество.

Отметив, что тема Международного дня инвалидов нынешнего года – «Расширение возможностей лиц с инвалидностью, обеспечение инклюзивности и равноправия», министр сказал, что сегодня проводится многовекторная работа по реабилитации лиц с инвалидностью, их активному участию в общественно-культурной жизни как сильных личностей, преодолевших физические ограничения. Он подчеркнул, что благородные проекты и инициативы Первого вице-президента, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой охватывают различные уязвимые группы, в том числе и лиц с инвалидностью. С.Бабаев отметил значение мероприятий Фонда Гейдара Алиева по поддержке социальной реабилитации лиц с ограниченными физическими возможностями.

Министр отметил, что в соответствии с Конвенцией ООН «О правах лиц с инвалидностью» в нашей стране усовершенствовано соответствующее законодательство. Он сказал, что новый закон «О правах лиц с инвалидностью», принятый с этой целью, отражает подход, вытекающий из прогрессивного мирового опыта в сфере лиц с инвалидностью.

Выступивший на мероприятии резидент-координатор ООН в Азербайджане Гулам Исхагзаи сказал, что основной целью учреждения представляемой им структурой Международного дня инвалидности является повышение общественного внимания к лицам данной категории. Он отметил, что работа, проводимая в Азербайджане, присоединившемся к Конвенции ООН «О правах лиц с инвалидностью», для выполнения обязательств, вытекающих из этого документа, и повышения возможностей интеграции в общество лиц с инвалидностью, — достойна похвалы.

Председатель жюри по оцениванию поделок — заведующий кафедрой Азербайджанской государственной академии художеств, художник-ковродел Мамедгусейн Гусейнов отметил, что каждый из лиц с инвалидностью достоин победы на конкурсе, сказал, что жюри испытывало трудности при определении победителей.

Затем были вручены награды участникам, отличившимся особыми умениями.

В рамках выставки-ярмарки состоялись выступления танцевальных групп, состоящих из членов Профессионально-реабилитационного центра номер 1 Государственного фонда социальной защиты при министерстве и воспитанников учреждений социальных служб для детей.

Minval.az