Азербайджан организует торговые миссии в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) 8-11 декабря, сказал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на мероприятии, посвященном 47-й годовщине образования ОАЭ.

«Для того чтобы продвигать наши продукты под брендом «Made in Azerbaijan», мы 8-11 декабря организуем торговые миссии в Абу-Даби и Шарджу. Я хотел бы отметить, что в прошлом году в ОАЭ начало функционировать торговое представительство Азербайджана и формирование Торгового дома Азербайджана в Дубае близится к завершению», — цитирует «Тренд» слова министра.

По его словам, объем инвестиций ОАЭ в Азербайджан составил 2,1 миллиарда долларов, из которых 1,3 миллиардов было вложено в нефтяной сектор, а 806 миллионов долларов — в ненефтяной сектор страны. А Азербайджан инвестировал 330 миллионов долларов в ОАЭ, сказал министр, добавив, что примерно 300 компаний ОАЭ работают в Азербайджане.

Minval.az