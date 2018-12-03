В Главное управление по борьбе с организованной преступностью поступила информация о переводе на свои счета 85 тысяч манатов с карт более чем 100 клиентов местных банков и их обналичивании с использованием специальных киберпрограмм, говорится в сообщении пресс-службы МВД Азербайджана, распространенном в понедельник.

В связи с этим был задержан подозреваемый в совершении противозаконных действий ранее судимый по статье 332 УК Азербайджана житель Баку Саддам Назарли.

В ходе обыска в квартире задержанного были найдены и изъяты ноутбуки, планшеты со специальными хакерскими программами, электронные доказательства и другие значимые для дела факты. В ходе проверки блока памяти изъятого технического оборудования были обнаружены банковские счета и информация о картах, принадлежащих разным лицам.

По факту в следственном отделе Главного управления было возбуждено уголовное дело по статьям 177 (кража) и 272 ( незаконное получение компьютерной информации) УК Азербайджана, расследование продолжается.

Minval.az