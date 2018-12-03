С начала года численность населения Баку выросла на 11,3 тысячи человек, составив по состоянию на 1 октября 2 миллиона 273,9 тысячи человек, говорится в сообщении Госкомстата, распространенном в понедельник.

49,8 процента населения столицы составляют мужчины, 50,2 процента – женщины.

Численность населения на 1 кв. метр — 1062 человека.

В январе-сентябре текущего года в Баку были зарегистрированы 22 494 новорожденных, и этот показатель составляет 13,3 на каждую 1000 человек населения. Из новорожденных 258 – близнецы и пять троен.

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