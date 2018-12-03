4 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки, которые местами на полуострове могут принять интенсивный характер. Северо-восточный ветер днем сменится южным ветром.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 7-9, днем 11-13 градусов тепла. Атмосферное давление составит 768 мм ртутного столба, что выше нормы. Относительная влажность воздуха составит 80-90%.

Завтра в районах Азербайджана местами ожидаются переменные осадки, в отдельных территориях туман. Будет преобладать восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 4-9, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 5-10 градусов тепла.

МЭПР предупреждает, что 4 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки, которые местами на полуострове могут принять интенсивный характер.

В некоторых районах Азербайджана с вечера 5 декабря до полудня 6 декабря ожидаются переменные осадки, местами интенсивные. В горных территориях возможен снег.

Minval.az