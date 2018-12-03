Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении 12 человек, а также певицы Федаи Лачын, обвиняемых в оказании помощи в побеге заключенным в Баку.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азада Меджидова Ф.Лачын выступила с последним словом.

Ф.Лачын сказала, что раскаивается: «Я человек, знающий законы своего государства. Никогда не совершала противозаконных действий. Моя женская судьба не сложилась, я не смогла стать счастливой. Мой жизненный путь был сложен, я неоднократно спотыкалась, падала, но находила в себе силы, чтобы подняться и идти дальше. У меня никогда не было поддержки и опоры. Но на этот раз я попала в болото, и если мне никто не поможет, это станет концом пути».

Певица заявила, что у нее большая семья из 9-ти человек и попросила суд учесть это: «После случившегося мой сын бросил магистратуру. Это стало для меня большим ударом. Я сама с высшим образованием, выросла в интеллигентной семье».

Она также попросила о помиловании.

Затем выступили обвиняемые Гюнай Атакишиева, Шахмар Бейализаде, Агиль Наджафов и Магомед Гаджиев, которые также заявили о раскаянии и попросили суд не выносить в их отношении сурового наказания.

Очередное заседание суда назначено на 10 декабря.

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