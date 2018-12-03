В Баку возбуждено уголовное дело в отношении известного врача.

Как сообщает Report, хирургу медцентра «Элмед» Мухаммеду Неджиеву предъявлены обвинения по статье 314.2 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) УК АР.

Ему вменяется халатность, в результате которой в медцентре «Элмед» скончался прооперированный Химаил Алиев.

Предварительное следствие по уголовному делу М.Неджиева было завершено и передано на рассмотрение в Бинагадинский районный суд.

Уголовное дело передано в производство судьи Вугара Мамедова.

Дата суда будет уточнена в ближайшее время.

Случай с летальным исходом в медцентре «Элмед» произошел в октябре этого года. Алиев Химаил Али оглу 1963 г.р. 4 октября около 11 часов дня был доставлен в медцентр «Элмед» с диагнозом желчнокаменная болезнь, острый калькулезный холецистит и был прооперирован.

Х.Алиев скончался после операции в тот же день около 9 часов вечера.

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