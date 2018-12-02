В Газахском районе молодой парень совершил суицид.

Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в селе Ханлыглар.

Местный житель 1996-го года рождения Мамедов Шохрят Шюкрят оглы повесился.

По факту ведется расследование.

Minval.az