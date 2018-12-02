В Газахском районе молодой парень совершил суицид.
Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в селе Ханлыглар.
Местный житель 1996-го года рождения Мамедов Шохрят Шюкрят оглы повесился.
По факту ведется расследование.
В Газахском районе молодой парень совершил суицид.
Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в селе Ханлыглар.
Местный житель 1996-го года рождения Мамедов Шохрят Шюкрят оглы повесился.
По факту ведется расследование.
Дата: 2018/12/02 18:16
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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