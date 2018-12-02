Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков, говорится в воскресенье в сообщении министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Ночью местами ожидается изморось, умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным. Температура воздуха ночью составит 5-7, днем 9-11 градусов тепла.

В районах Азербайджана завтра в основном без осадков, местами будет туман, изморось. Ветер восточный. Температура воздуха ночью составит 2-5, днем 7-11 градусов тепла, в горах ночью 2-6 градусов мороза, днем 0-3 градусов тепла.

Minval.az