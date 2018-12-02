Скорость движения автомобилей на автомагистрали проспект Гейдара Алиева — Аэропорт — Бильгях снижена на 20 километров в час в связи с дождливой погодой, говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства.

Как отметили в агентстве, это необходимо для обеспечения безопасности движения. Агентство просит водителей соблюдать ограничения по скорости движения, учитывать погодные условия и относиться с пониманием к другим участникам дорожного движения.

В то же время, агентство рекомендует пешеходам не выходить на проезжую часть и использовать пешеходные переходы.

Minval.az