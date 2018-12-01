Сотрудники Управления общественной безопасности Главного управления полиции города Баку оштрафовали работников торговых объектов, продававших несовершеннолетним алкогольные напитки и табачные изделия.

Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в пресс-службе Главного управления полиции (ГУП) города Баку.

В целях предотвращения продажи алкоголя и табачных изделий детям проводятся систематические мероприятия. Так, сотрудники Управления общественной безопасности и Управления полиции Ясамальского района 27 ноября провели совместные рейды на территории района и выявили два факта продажи сигарет детям.

Согласно требованиям Кодекса об административных правонарушениях АР в отношении двух человек были составлены протоколы.

Кроме этого, правоохранителями в Низаминском и Хатаинском районах были выявлены еще шесть магазинов, где несовершеннолетним сбывали табачные изделия. Поэтому шесть продавцов привлечены к ответственности в административном порядке и оштрафованы на 100 манатов каждый.

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