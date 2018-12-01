Государственное агентство «Автомобильные дороги Азербайджана» объявило о своей готовности к предстоящей зиме и отчиталось о мерах, предпринятых к тому, чтобы снег и гололед не застали врасплох дорожные службы.

В частности, для борьбы с обледенением улиц и трасс в Баку агентство обладает 1890 тонн запасов технической соли, а к борьбе с непогодой в целом будет привлечено примерно 1100 работников, говорится в субботу, первого декабря в сообщении на официальном сайте Госагентства автодорог.

Также подготовлены необходимые запасы песка для использования против гололеда на участках дорог в столице с высоким углом наклона или крутыми поворотами.

В информации ведомства указывается, что автодорожниками на осенне-зимний сезон составлен план мероприятий по подготовке к зиме и очистке от снега и льда 30 маршрутов по улицам Баку с подъемами и спусками и резкими поворотами. Согласно достигнутой договоренности, требуемые меры в пригородной зоне будут осуществляться силами Госагентства, а на внутригородских дорогах — исполнительной власти столицы.

Для бесперебойной работы спецтехники в Баку прошли проверку и приведены в надлежащее рабочее состояние 257 единиц техники в осенне-зимний период, говорится в сообщении агентства. Также закуплено необходимое количество горюче-смазочных материалов, цепей для предотвращения скольжения. Кроме того, по стране в рабочем состоянии находится в целом 700 машин и механизмов для обслуживания республиканских дорог.

Minval.az