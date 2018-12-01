За 11 месяцев этого года в Азербайджане у 547 человек выявлена ВИЧ-инфекция, из которых 529 (96,7 процента) – граждане Азербайджана, 18 (3,3 процента) — иностранцы.

Как передает Тренд, об этом в субботу сказал и.о. директора Республиканского центра по борьбе со СПИДом Эльданиз Мурадов.

По его словам, всего в Центре на учет поставлены 6 111 человек с подтвержденной ВИЧ-инфекцией, среди которых 4 320 (70,7 процента) — мужчины, 1 791 (29,3 процента) – женщины.

Мурадов добавил, что в этом году общее число лиц, у которых заболевание перешло в стадию СПИДа, а также находящихся на этой стадии составило 149 человек. Всего лиц, находящихся на стадии СПИДа, 1601 человек.

От ВИЧ-инфекции скончались 950 человек (с 1987 года, когда в Азербайджане впервые была обнаружена ВИЧ-инфекция, и по сегодняшний день).

За 11 месяцев 2018 года у 43,8 процента лиц заражение ВИЧ-инфекцией произошло во время инъекционного применения наркотиков, у 44,2 процента – при гетеросексуальных контактах, у 2,6 процента — при гомосексуальных контактах, у 1,8 процента – путем передачи от матери к ребенку, у 0,02 процента – путем переливания донорской крови. У 7,6 процента путь заражения на стадии установления.

Мурадов добавил, что в рамках медицинского обследования желающих вступить в брак лиц, в связи с изменением, внесенным в Семейный кодекс от 1 июня 2015 года, за десять месяцев 2018 года обследование на наличие ВИЧ-инфекции прошли 115 348 человек, из которых у 128 был подтвержден факт заражения ВИЧ-инфекцией.

Minval.az