Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту США Дональду Трампу в связи с кончиной 41-го президента США Джорджа Герберта Уокера Буша.

«Глубоко опечален известием о кончине 41-го президента Соединенных Штатов Америки, выдающегося государственного деятеля Джорджа Герберта Уокера Буша.

В связи с этой тяжелой утратой от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семье покойного и всему американскому народу», — говорится в соболезновании главы государства, передает Trend.

Президент Ильхам Алиев также выразил соболезнования Джорджу Уокеру Бушу-младшему.

«Глубоко опечален известием о кончине Вашего отца – 41-го президента Соединенных Штатов Америки, выдающегося государственного деятеля Джорджа Герберта Уокера Буша.

Разделяя Ваше горе в эти тяжелые минуты, выражаю глубокие соболезнования Вам, всем членам Вашей семьи в связи с невосполнимой утратой», — говорится в соболезновании главы государства.

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