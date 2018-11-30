Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил президенту Румынии Клаусу Вернеру Йоханнису поздравительное письмо.

В тексте поздравительного письма говорится:

«Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ по случаю 100-летия объединения Румынии.

Нынешний уровень азербайджано-румынских отношений вызывает удовлетворение. Верю, что наше носящее стратегический характер партнерство, сотрудничество в двустороннем и многостороннем порядке и впредь будут развиваться и расширяться в интересах наших народов.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Румынии постоянного мира и процветания».

Minval.az