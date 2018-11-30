Самыми опасными из полиэтиленовых пакетов являются пакеты, называемые «пингвин». Об этом на проведенной пресс-конференции заявила заведующая отделом экологического просвещения и связей с общественностью министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева.

По ее словам, в целях снижения негативного воздействия пластиковых отходов на окружающую среду министерством ведется активная агитационно-просветительская работа. Также ведется работа, направленная на разработку и принятие мер, направленных на решение данного вопроса.

У.Тагиева отметила, что на вопрос «Готовы ли вы к ограничению использования пластиковых изделий?» 80-90,6% респондентов заявили, что готовы.

«Наибольшую опасность представляют полиэтиленовые пакеты, называемые «пингвин». В основном ими пользуются женщины в быту. Они должны знать, что хотя этими полиэтиленовыми пакетами удобно пользоваться в быту, они представляют большую угрозу как здоровью, так и окружающей среде. Отказаться от этой привычки — в наших руках. Можно пользоваться альтернативной стеклянной посудой или же посудой с эмалированным покрытием. Что касается маркетов, здесь должны отдавать предпочтение бумажным пакетам или пакетам из ткани», — приводит ее слова агентство Репорт.

Minval.az