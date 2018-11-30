1 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки. В некоторых местах осадки могут принять интенсивный характер. Скорость южного ветра временами усилится.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 5-7, днем 9-12, в Баку ночью 5-7, днем 9-11 градусов тепла. Атмосферное давление опустится с 775 мм до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 80-90%.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, в горных территориях снег. В отдельных местах осадки могут принять интенсивный характер. Скорость восточного ветра временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 4-7, днем 8-11 градусов тепла, в горах ночью ожидается 0-5 градусов мороза, днем 2-4 градуса тепла.

Minval.az