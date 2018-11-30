В Азербайджане с первого января 2019 года повышаются акцизные ставки на импорт легковых автомобилей.

Как передает Тренд, это нашло отражение в поправках в налоговый кодекс, принятых в пятницу парламентом страны.

Так, акциз на импорт легковых автомобилей с объемом двигателя до 2000 кубических сантиметров составит 0,3 маната за каждый кубический сантиметр (сейчас 0,2 маната). По автомобилям с большим объемом двигателя новые акцизы будут выглядеть следующим образом:

— до 3000 кубических сантиметров акцизный налог — в размере 600 манатов (сейчас 400 манатов) плюс пять манатов (сейчас три маната) за каждый кубический сантиметр для части двигателя 2001-3000 кубических сантиметров объема двигателя,

— до 4000 кубических сантиметров — 5600 манатов (сейчас 3400 манатов) плюс 13 манатов (сейчас восемь манатов) за каждый кубический сантиметр для части двигателя 3001-4000 кубических сантиметров объема двигателя),

— до 5000 кубических сантиметров – 18,6 тысяч манатов (сейчас 11 400 манатов) плюс 35 манатов (сейчас 20 манатов) за каждый кубический сантиметр для части двигателя 4000-5000 кубических сантиметров объема двигателя,

— с 5000 кубических сантиметров — 53,6 тысяч манатов (сейчас 31,4 тысячи манатов) плюс 70 манатов (сейчас 40 манатов) за каждый кубический сантиметр для части двигателя, превышающей 5000 кубических сантиметров объема двигателя.

Minval.az