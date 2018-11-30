Пакистан поставит в Азербайджан авиабомбы различного назначения.

Об этом сообщили в пакистанской госкомпании Global Industrial & Defence Solutions (GIDS).

«Мы готовимся к экспорту авиационных бомб различного назначения в Азербайджан. Нами уже была проведена презентация авиабомб и навигационных комплектующих к ним для ВВС Азербайджана», — сказал представитель GIDS азербайджанскому журналу «AzeriDefence».

По его словам, бомбы способны с высокой точностью уничтожить железобетонные бетонные укрытия и фортификационные сооружения противника, а также могут сбрасываться как с НАТОвских, так и с советских/российских самолетов.

«Мы готовы к сотрудничеству с министерством оборонной промышленности Азербайджана по вопросу производства авиационных бомб. В этой связи уже проведены встречи с азербайджанской стороной»,- отметил он.

Minval.az