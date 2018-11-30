На пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана в пятницу на обсуждение были вынесены законопроекты о прожиточном минимуме и критерии нуждаемости.

Согласно законопроекту «О прожиточном минимуме в Азербайджане на 2019 год», этот критерий по стране на следующий год установлен в размере 180 манатов, для трудоспособного населения – в размере 191 маната, для пенсионеров – 149 манатов, для детей – 160 манатов, передает Тренд.

Прожиточный минимум на 2018 год был установлен в размере 173 манатов, для трудоспособного населения – 183 манатов, для пенсионеров – 144 маната, для детей – 154 маната.

Кроме того, согласно законопроекту «О критерии нуждаемости в Азербайджане на 2019 год», критерий нуждаемости для назначения адресной социальной помощи установлен в размере 143 маната.

Minval.az