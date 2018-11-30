Сильный ветер повалил в Баку около 80 деревьев.

Об этом сказал в пятницу Trend заведующий отделом охраны растений Хозяйственного объединения по озеленению Исполнительной власти г. Баку Орхан Мамедов.

По его словам, до настоящего момента поступили обращения в связи с этим из различных мест столицы.

«Больше всего обращений из Ясамальского и Насиминского районов. Отдел охраны растений работает в усиленном режиме, и до 03:00 наши сотрудники отправлялись по указанным адресам, и устраняли последствия стихии. Очищены почти все территории, с которых поступили обращения. Упавшие деревья не нанесли ущерба находящимся вблизи автомобилям», — сказал Мамедов.

Завотделом отметил, что помимо старых деревьев, ветер повалил и молодые, здоровые деревья.

Minval.az