Инвалидам Карабахской войны переданы в пользование частные дома, построенные для них в Бейлаганском районе, говорится в сообщении министерства труда и социальной защиты населения, распространенном в пятницу.

В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева из года в год усиливается программа по обеспечению жильем инвалидов Карабахской войны и семей шехидов, и в этом году им планируется передать около 600 квартир.

Получившие частные дома инвалиды Карабахской войны и члены их семей выразили глубокую признательность Президенту Ильхаму Алиеву, подчеркнули постоянную заботу государства о социально уязвимых группах, в том числе инвалидах Карабахской войны.

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