Обнародован обновленный рейтинг национальных сборных ФИФА на ноябрь.

Как сообщает «Азериспорт», сборная Азербайджана по футболу сохранила свое положение: подопечные Гурбана Гурбанова продолжают занимать 107-е место, при этом, потеряв одно очко. Теперь у «милли в активе 1206 баллов.

Напомним, что с момента предыдущего рейтинга сборная Азербайджана провела два матча в Лиге наций, обыграв Фареры (2:0) и уступив Косово (0:4).

Ближайший преследователь Азербайджана – сборная Нигера (1205 очков), а на одну позицию выше расположилась команда Мадагаскара (1209).

Десятка рейтинга выглядит так: Бельгия (1727), Франция (1726), Бразилия (1676), Хорватия (1634), Англия (1631), Португалия (1614), Уругвай (1609), Швейцария (1599), Испания (1591) и Дания (1589).

Лучший подъем месяца за Суданом (+8 позиций, 127-е место), а худший показатель – у России и Бенина (по -7, 48-е и 94-е места, соответственно).

Minval.az