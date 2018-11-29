Завтра с 10:00 до завершения ремонтных работ в Сабунчинском районе Баку будут перебои в подаче газа, говорится в четверг в сообщении ПО «Азеригаз».

Согласно сообщению, перебои будут наблюдаться в поселке Бакиханова, частично на улицах Исмайлова, Буньядова, Анашкина, Ш.Камилова Сабунчинского раойна.

Перебои связаны с ликвидацией газовой линии с истекшим сроком эксплуатации, установлением задвижки на газовой линии и устранением утечки в газопроводе.

Работы будут завершены в течение дня и подача газа будет возобновлена. В связи с перебоями в подаче газа ПО просит потребителей быть особенно внимательными при использовании газовых приборов и соблюдать правила техники безопасности.

Minval.az