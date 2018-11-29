Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Загатала-Ашагы Тала-Учунджу Тала-Даглы-Муганлы в Загатальском районе.

Согласно распоряжению, с целью строительства автодороги Загатала-Ашагы Тала-Учунджу Тала-Даглы-Муганлы, соединяющей 12 населенных пунктов с населением 17 тысяч человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений госбюджета на 2018 год, Государственному агентству автомобильных дорог будет выделено 11 миллионов манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в указанной сумме, Кабинету министров — решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

Minval.az