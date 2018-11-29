Бакинское транспортное агентство в связи с сильным ветром обратилось к пассажирам и водителям.

Как говорится в четверг в сообщении в БТА, в связи с ветреной погодой в столице агентство просит пассажиров быть внимательными во время ожидания на остановках автобусов.

В сообщении пассажирам рекомендуется садиться в автобусы и выходить из него лишь на установленных остановках, во время перехода дороги использовать пешеходные переходы.

«Водителям рекомендуем во время движения соблюдать установленные ограничения скорости и требования дорожных знаков», — говорится в сообщении.

Minval.az