Благодаря вмешательству Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана в принадлежащей России поисковой системе Yandex.ru из программы удалена дезинформация об Азербайджане, говорится в четверг в сообщении комитета.

После того, как в комитет поступила информация об этом, азербайджанским диаспорским организациям, функционирующим в Москве, были даны определенные инструкции по пресечению провокации.

В связи с этим вопросом председатель организации «Азербайджанская община Москвы» Шамиль Тагиев попросил соотечественников в соцсетях, чтобы они обратились к руководству Yandex.

Благодаря протестам диаспорских организаций и соотечественников дезинформация об Азербайджане была удалена из поисковой системы.

Отметим, что в голосовой программе системы для смартфонов размещена ложная информация на запрос об Азербайджане, в информации азербайджанские земли были представлены как территория Турции и Армении.

Minval.az