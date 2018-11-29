В Азербайджане за последние 27 лет более чем в два раза сократился коэффициент естественного прироста населения, говорится в четверг в сообщении Госкомитета по статистике.

За последние 27 лет самый высокий коэффициент естественного прироста был зарегистрирован в 1990 году.

Если естественный прирост населения в Азербайджане в 1990 году составлял 140 170 человек, то в 2017 году данный показатель снизился до 86 932 человек.

За последние 27 лет естественный прирост населения на каждые 1000 человек составлял 19,8 человека. В 2017 году данный показатель сократился до 8,9 человека.

Доля мужчин в формировании коэффициента прироста относительно выше.

Естественный прирост среди мужчин в 2017 году составил 9,5 человека (2,7 человека – в 1990 году), среди женщин – 8,3 человек (19 человек – в 1990 году).

Показатель естественного прироста населения намного выше в сельской местности, чем в городе. В 2017 году естественный прирост населения в сельской местности Азербайджана составил 10,6 человека, в городах – 7,4 человека.

В 1990 году данный показатель в городской местности составлял 16,9 человека, в селах – 23,3 человека.

Отметим, что согласно прогнозу ООН, общий прирост населения Азербайджана продолжится и в последующие годы и к 2030 году население составит 10,7 миллиона человек. Согласно прогнозам по возрастной структуре населения, естественный прирост населения Азербайджана в последующие годы относительно снизится, что приведет к снижению удельного веса лиц до 15 лет после 2025 года.

Minval.az