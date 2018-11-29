Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) призывает власти Азербайджана предпринять в 2019 году решительные шаги для завершения реструктуризации банковского сектора.

«Необходимы решительные шаги для завершения реструктуризации банковского сектора. Приватизация Международного банка Азербайджана (МБА) является одним из ключевых приоритетов снижения риска в банковской системе и должна быть осуществлена как можно скорее. Необходимо решить проблему неработающих кредитов, дефицита капитала в некоторых банка, а также усилить независимость финансового регулятора – Палаты по надзору за финансовыми рынками», — отмечается в Transition Report 2018-19, опубликованном на сайте ЕБРР, передает «Интерфакс».

Среди приоритетов для правительства Азербайджана на 2019 год ЕБРР подчеркивает важность продолжения реформ для улучшения бизнес-климата. «Реформы инвестиционного климата должны основываться на недавних позитивных изменениях. Реформа налогового администрирования должна быть одним из приоритетов реформ с акцентом на повышение предсказуемости налогообложения и сокращение размера теневой экономики за счет расширения налоговой базы и сокращения налоговых льгот», — отмечает банк.

ЕБРР также рекомендует правительству Азербайджана усилить институциональный потенциал созданных за последний год госорганов. «Недавно созданные государственные учреждения, как правило не имеют опыта и надежных оперативных рамок. Власти должны предпринять необходимые шаги для обеспечения прозрачности и эффективности их деятельности», — считают в ЕБРР.

Ранее министр финансов Азербайджана Самир Шарифов заявил, что правительство в 2018 году начнет работы по подготовке МБА к приватизации. При этом он отметил, что ЕБРР проявляет интерес к приватизации МБА.

Minval.az