Президент России Владимир Путин поздравил выдающегося азербайджанского художника, вице-президента Российской академии художеств Таира Салахова с 90-летним юбилеем.

Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

«Человек уникального таланта и масштабных творческих планов вы состоялись как востребованный художник и педагог, воспитали целую плеяду ярких, одаренных учеников и последователей. И конечно, глубочайшего признания и уважения заслуживает ваш большой личный вклад в реализацию разноплановых, но неизменно интересных выставочных, реставрационных проектов, ваша личная преданность искусству», — говорится в поздравлении В. Путина.

Президент России пожелал художнику здоровья, благополучия и всего наилучшего.

Minval.az