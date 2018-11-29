Находящийся с визитом в Ереване депутат Милли Меджлиса Азербайджана, глава Совета по прессе Афлатун Амашев посетил азербайджанский исторический памятник — Göy Məscid.

Поделившись фотографиями мечети, А.Амашев отметил, что Göy Məscid была построена по указанию иреванского хана Гусейнали хана в 1766 году.

«Многие десятилетия она являлась одной из 8 мечетей, посещаемых азербайджанцами. К сожалению, со временем пережила много бед – три из четырех ее 24-метровых минаретов были разрушены, в разные годы она была планетарием, школой, два раза ее поджигали. Наконец, Иран отремонтировал эту мечеть, и сейчас она считается одним из культурных центров Ирана в Армении…», — написал он в своем фейсбуке.

Minval.az