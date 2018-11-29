На трассе Баку-Сумгайыт произошла цепная авария.

Как сообщает Report, причиной аварии стало неожиданное появление не дороге пешехода.

Из-за неожиданно вышедшего на дорогу пешехода 4 автомобиля столкнулись, еще один автомобиль врезался в стену поста ГДП.

Пешеход вышел на проезжую часть дороги, где скоростное ограничение составляет 80 км.ч. Это привело к столкновению двигавшихся по левой полосе автомобилей ВАЗ 2107, «Нива», «Мерседес Бенц» и «КИА». Двигавшийся по правой полосе автомобиль марки «Ниссан Гашгай» врезался в стену поста ГДП в Хырдалане. В результате аварии полностью деформирована передняя часть автомобиля.

Minval.az