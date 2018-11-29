Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 26 раз.

Как сообщается на сайте Минобороны, позиции Азербайджанской Армии были обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Тагыбейли, Баш Карвенд, Сарыджалы, Юсифджанлы Агдамского района, Ашагы Вейселли, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.

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