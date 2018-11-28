Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за январь—сентябрь увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 54,3% и составила 460,1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте компании.

Прибыль за третий квартал по отношению ко второму кварталу выросла на 9,8%, составив 183,8 млрд руб. «Рост чистой прибыли сдерживался увеличением износа и амортизации по причине запуска новых производственных мощностей», — отмечается в сообщении ЛУКОЙЛа.

Выручка компании от реализации за девять месяцев выросла на 40,2% и составила 5,99 трлн руб. Согласно сообщению, положительно на рост выручки повлияли увеличение цен на углеводороды, ослабление рубля, рост объемов трейдинга нефтью и увеличение объемов реализации газа. В третьем квартале рост по сравнению со вторым кварталом составил 12,2% — до 2,31 трлн руб.

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