На сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве опубликован отчет конкурсного управляющего об инвентаризации имущества ростовской судоходной компании «Палмали».

Согласно отчету имущество компании составило в общей сумме 494,2 млн руб. Из которых 419,7 млн рублей — это финансовые вложения компании в виде доли компании в уставном капитале ООО «Палмали Каспийские морские проекты». Еще 74,5 млн руб. — это земельный участок и здание кафе, также принадлежащие «Палмали».

Издание «Деловой квартал» напоминает, что арбитражный суд Ростовской области в ноябре этого года признал ООО «Палмали» банкротом. На предприятии было открыто конкурсное производство сроком до 15 апреля 2019 года.

Основным кредитором «Палмали» выступил Сбербанк, задолженность перед которым превышает 13 млрд руб. В число кредиторов судоходной компании также входят «Палмали Холдинг» (3,7 млрд руб.), «Палмали Шиппинг»из Вест-Индии (1,1 млрд руб.) и «Палмали Гемиджилик ве Анжентелик» (1,2 млрд руб.). Все компании принадлежат азербайджанскому предпринимателю Мубаризу Мансимову.

Minval.az