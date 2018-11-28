Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Ярдымлы-Бозайран-Бюрзюнбюль-Вергедюз-Сырыг в Ярдымлинском районе.

Согласно распоряжению, с целью строительства автодороги Ярдымлы-Бозайран-Бюрзюнбюль-Вергедюз-Сырыг, соединяющей 15 населенных пунктов, где проживает 20 тысяч человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений госбюджета на 2018 год, Государственному агентству автомобильных дорог будет выделено девять миллионов манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в указанной сумме, Кабинету министров — решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

Minval.az