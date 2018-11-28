Азербайджан будет председательствовать на 53-й сессии Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), сообщили изданию «Спутник» в Совете прессы.

Следующая сессия ПАЧЭС пройдет в Баку в июне 2019 года. Решение об этом было принято на 52-й пленарной сессии, начавшейся накануне в Ереване, в которой участвуют зампред комитета по аграрной политике парламента Азербайджана Эльдар Гулиев и депутат, председатель Совета прессы Афлатун Амашев.

В ходе сессии Гулиев выступил с докладом на тему «Роль парламентов в развитии регионального экономического сотрудничества», а Амашев — с докладом на тему «Государственная поддержка развития малого бизнеса в Азербайджане».

На мероприятии также обсуждалась роль организации в укреплении экономических связей в регионе, влияние профсоюзов на общества, туристический потенциал региона и его перспективы.

Председательство в ПАЧЭС осуществляется по принципу ротации в алфавитном порядке сроком на полгода. В соответствии с правилом, председательствовать в ПАЧЭС будет глава парламента страны, которая проводит мероприятие, поэтому на следующие шесть месяцев председателем организации будет спикер парламента Азербайджана Огтай Асадов.

Minval.az