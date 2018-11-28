Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Амиля Пашаева, обвиняемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетних девочек.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рамеллы Аллахвердиевой зачитан приговор.

Согласно решению суда, он был приговорен к 15 годам лишения свободы.

Отметим, что согласно распространенной пресс-службой МВД информации, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Хатаинского районного управления полиции был задержан житель столицы Амиль Пашаев, подозреваемый в нападении на территории района в различное время на двух женщин и укравший сумки потерпевших.

В результате дополнительных следственно-оперативных мероприятий было установлено, что с декабря 2017 года до момента задержания на территории Хатаинского района он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 4-х малолетних девочек.

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