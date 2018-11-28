Государственный комитет по имущественным вопросам (ГКИВ) Азербайджана приостановил деятельность 14 каменных карьеров, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете.

«ГКИВ в ходе проведенного мониторинга на территории Абшеронского района выявило 14 каменных карьеров осуществляющих свою деятельность на землях сельскохозяйственного назначения. Работа всех каменных карьеров была приостановлена», — отметили в ведомстве.

В ГКИВ также сообщили, что на территории Азербайджана действуют 588 каменных и песчаных карьеров. Из них деятельность 256 карьеров ввиду нарушения правил земельного законодательства приостановлена.

«В отношении 155 карьеров составлены административные протоколы и выписаны штрафы. В 55 случаях обнаружены случаи захвата земель, и все необходимые документы по этим случаям направлены в министерство внутренних дел»,- подчеркнули в Госкомитете.

Minval.az