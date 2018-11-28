В Азербайджане каждый десятый новорожденный появляется на свет раньше срока, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

«10% новорожденных в Азербайджане появляются на свет недоношенными», — отмечает Минздрав.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире рождаются 15 млн недоношенных детей, 1 млн из которых (7%) умирают во время родов. При этом более 60% недоношенных малышей появляются на свет в африканских и азиатских странах, половина из них не выживает.

Как сообщалось, в январе-сентябре 2018 года в Азербайджане родились 103,371 тыс. младенцев. Уровень рождаемости на каждые 1 тыс. человек за 9 месяцев составил 14,1 новорожденных. За отчетный период в Азербайджане на свет появились 1,962 тыс. двойняшек и 84 тройняшек.

Minval.az