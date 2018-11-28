Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 27 раз.

Как сообщается на сайте Минобороны, позиции Азербайджанской Армии были обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных Гарагашлы, Кенгерли, Сарыджалы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гобу Дилагарда, Карвенд, Горган Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Ходжавендского районов.

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