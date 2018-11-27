Абсолютно немыслимая, аморальная история стала достоянием общественности после обращения ее участников в Верховный суд Азербайджанской Республики.

Как сообщается, жительница поселка Тюркан З.Байрамова и ее любовник И.Наджафов обратились в Верховный суд Азербайджана с просьбой смягчить вынесенный им приговор.

К этому моменту, они уже были осуждены судом соответствующей инстанции по статьям 150.3.3 («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего четырнадцатилетнего возраста»), 242 («Незаконное распространение порнографических материалов или предметов, их изготовление в целях распространения или рекламирования, рекламирование порнографических материалов или предметов») и 156.1 («Незаконный сбор сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну») Уголовного кодекса АР.

Так, И.Наджафов решением коллегии Бакинского суда по тяжким преступлениям под председательством судьи Ахмеда Гулиева был приговорен к 13 годам, а З.Байрамова – к 10 годам лишения свободы.

Согласно материалам уголовного дела, которые приводит азербайджанский интернет-портал 1news.az, отец двоих детей, автослесарь И.Наджафов и мать троих детей З.Байрамова – оба жители бакинского поселка Тюркан — стали любовниками с 2014 года. В ходе суда Наджафов заявил, что инициатором их связи стала Байрамова, а та, в свою очередь, утверждала обратное.

Однако, настоящим шоком для участников процесса стал далеко не факт противоречий в показаниях между подсудимыми, а то, на что была готова пойти Байрамова, лишь бы удержать своего возлюбленного, который, к слову, утверждает, что является импотентом.

«Я с 2009 года импотент, после того как получил сильный удар электрическим током и упал, да так, что серьезно расшибся. Я сказал об этом Байрамовой, но она говорила, что любит меня в любом случае. Мы встречались в машине или на даче моего друга», — заявил он и отметил, что Байрамова подрабатывала проституцией. При этом, он не уточнил, чем именно они занимались во время встреч, если он не был способен на половую связь.

По словам подсудимого, в 2016 году он хотел порвать отношения с любовницей, и та, чтобы тот отказался от этой мысли, прислала ему лесбийское видео со своей младшей дочерью. В свою очередь, Наджафов, как он утверждает, случайно разослал это видео жителям поселка Тюркан.

«Один сосед попросил у меня телефон позвонить, нашел там это видео и тут же послал себе на телефон, а потом сам разослал другим», — заявил подсудимый.

В свою очередь, Байрамова заявила, что Наджафов никакой не импотент, наоборот, он уговаривал ее помочь ему склонить к сексу с ним ее двух несовершеннолетних дочерей, а также жену брата и двоюродную сестру. «Мы встречались с ним на даче на трассе Говсан – Тюркан. Он угрозами заставил меня снять это лесбийское видео с малолетней дочкой. Мне пришлось ее обмануть, чтобы снять это видео, на котором мы целовались и обнимались.

Вскоре после расставания с ним я узнала, что видео распространилось по всему поселку. После этого я перерезала себе вены, но меня спасли», — заявила она.

Следует отметить, что проведенная судмедэкспертиза не установила у Наджафова импотенции.

Оба фигуранта дела отбывают наказание в колонии строгого режима.

Minval.az