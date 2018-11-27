Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о награждении Махира Гаджи оглу Гулиева орденом «За службу Отечеству» второй степени за многолетнюю плодотворную деятельность в общественно-политической жизни страны.

Minval.az