Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о награждении Махира Гаджи оглу Гулиева орденом «За службу Отечеству» второй степени за многолетнюю плодотворную деятельность в общественно-политической жизни страны.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о награждении Махира Гаджи оглу Гулиева орденом «За службу Отечеству» второй степени за многолетнюю плодотворную деятельность в общественно-политической жизни страны.
Дата: 2018/11/27 20:49
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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