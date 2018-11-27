В Межпарламентском комитете ЮНЕСКО была пресечена попытка армянской провокации, говорится во вторник в сообщении министерства культуры Азербайджана.

В ходе 13-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального наследия в городе Порт-Луи (Маврикий) принят пятилетний отчет Азербайджана «Човган – традиционная верховая игра на карабахских конях».

В отчете отражены мероприятия, осуществленные в Азербайджане в связи с развитием традиционной верховой игры човган, а также невозможность проведения этой традиционной игры в результате оккупации Арменией Карабахского региона Азербайджана. Также в отчете говорится, что азербайджанское население, насильно изгнанное из Карабаха, несмотря на горькие последствия войны и агрессии, стремится сохранить игру човган и общины страны оказывают свою поддержку в этом направлении.

Армянская делегация, оставаясь верной своей неконструктивной традиции, во время заседания выступила против Азербайджана и потребовала вернуть представленный отчет азербайджанской стороне. В связи с данным вопросом состоялось обсуждение, и очередная попытка Армении, как и всегда, вновь потерпела крах. Предложения Армении по данному вопросу не поддержал ни один комитет.

Выступивший против претензии Армении постоянный представитель Азербайджана в ЮНЕСКО Анар Керимов отметил, что этот отчет составлен министерством культуры в соответствии с международным правом, уставом ООН и соответствующей конвенцией ЮНЕСКО и в документе отражены мнения и интервью всех общин, проводящих в Азербайджане игру човган. Керимов поблагодарил членов комитета за конструктивную позицию и призвал представителя Армении не использовать свое членство в комитета в политических целях.

В ходе заседания ожидается принятия решения по номинации «Яллы (Кочари, Тензере), традиционные групповые танцы Нахчывана» для его включения в Список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране, а также принятие совместно Азербайджаном, Турцией и Казахстаном файла номинации «Наследие Деде Горгуда/Коркут Ата/Деде Коркута: культура эпосов, народные сказания и музыка» для включения в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Minval.az