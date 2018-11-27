В египетском городе Люксор археологи вскрыли саркофаг, которому около трех тысяч лет, и обнаружили в нем хорошо сохранившуюся мумию женщины. Об этом пишет Guardian.

Археологическая экспедиция во главе с французскими специалистами обнаружила два ранее не вскрывавшихся саркофага несколько недель назад в некрополе Эль-Ассасиф, расположенном на западном берегу реки Нил.

Первый саркофаг открыли раньше, а второй — 24 ноября, в присутствии прессы. Предположительно, женщину, которую обнаружили в саркофаге, звали Туя, но специалисты еще уточняют эту информацию. В первом саркофаге также была мумия, но про нее пока ничего неизвестно.

В открытом 24 ноября саркофаге также обнаружили пять цветных масок и тысячу статуэток.

Minval.az